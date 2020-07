Das nächste Gutachten Rechtsstreit um Wörther Turnhalle geht in die letzte Runde

Die neue Kleinsporthalle in Wörth sollte längst fertig und in Betrieb sein. Foto: Grießer

Kommt jetzt wieder Bewegung in den verzwickten Streit um die neue Kleinsporthalle in Wörth/Isar? Das Landgericht schickt im August selbst einen Gutachter zur umstrittenen Halle, an der seit zwei Jahren nicht mehr gebaut wird