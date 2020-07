Fast alle Ergebnisse sind da Keine neuen Corona-Fälle am Landshuter Schlachthof

Bislang sind keine Corona-Fälle am Landshuter Schlachthof festgestellt worden. Foto: Grießer

Nach einer erneuten Reihentestung der von rund 370 Mitarbeitern eines Schlachtbetriebes in Landshut am Dienstag stehen nur noch vereinzelte Laborergebnisse aus: Alle Befunde waren bisher negativ, wie das Landratsamt Landshut am Freitag mitteilt.