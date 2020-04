Hunde-Drama am Landshuter Birkenberg Wer hat den kleinen Moritz vergiftet?

Um welches Gift es sich gehandelt hat, steht noch nicht fest, soll aber durch Laboruntersuchungen herausgefunden werden. Foto: 123rf.com

Der Schock sitzt tief in der Familie von Simone F. (Name geändert). Am Dienstag, 31. März, wurde ihr Zwergschnauzer vergiftet – und musste nach einem stundenlangen Überlebenskampf eingeschläfert werden. „Die Tierärztin war sich sicher, dass es sich um ein Gift handelt“, so F. zum Wochenblatt.