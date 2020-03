A-Klassenteam mit toller Hilfsaktion Auloher Fußballer bringen die Einkäufe und gehen Gassi!

Die Kicker des TSV Auloh wollen in den nächsten Tagen und Wochen bei Einkäufen helfen. Fotos: TSV Landshut-Auloh

Das ist gelebte Solidarität und Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Coronavirus-Krise! Die erste und zweite Mannschaft des TSV Landshut-Auloh „möchte in den Tagen und Wochen die spielfreie Zeit nutzen, um für die Auloher Bürger da zu sein!“ Gerade für Ältere und kranke Menschen, aber letztlich für jeden, der auf Hilfe angewiesen ist, bieten die Kicker ab sofort einen Bring-Service für Lebensmittel und Medikamente an.