Neue Infos für den Raum Landshut Die Zahl der Corona-Fälle ist auf 29 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Landkreis Landshut ist erwartungsgemäß gestiegen. Foto: 123rf.com

Am Sonntagmittag hat das Landratsamt Landshut die neuen Zahlen in Bezug auf die bestätigten Coronavirus-Fälle veröffentlicht. Der erwartete Anstieg wurde bestätigt, vor allem in der Gemeinde Tiefenbach ist eine Häufung erkennbar.