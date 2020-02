Mitmachen und gewinnen! Wir verlosen Tickets für das Autokino in Landshut

Im Frühsommer findet in Landshut das Autokino statt. Wir verlosen zwei Eintrittskarten.

Landshut. Veranstalter Nicolas Nagel plant heuer ein Wander-Autokino in Bayern, das in Passau, Straubing, Bayreuth und Landshut Station macht.

An jeweils zwei Tagen Anfang Mai und Anfang Juni wird das Autokino am Messepark in Landshut stattfinden. Für die Vorführungen auf Großleinwand ist ein Areal von etwa 10.000 Quadratmetern (Platz für etwa 200 Autos) vorgesehen. Bei entsprechender Nachfrage sei es aber möglich, kurzfristig ein größeres Areal zu nutzen, so Nagel. Bei der Filmauswahl wird man sich auf Klassiker konzentrieren und mit Verleiher Constantin Film zusammenarbeiten. Die Termine stehen noch nicht genau fest, werden aber in Kürze bekannt gegeben.

Das Wochenblatt verlost zwei Tickets für das Autokino. Einfach bis einschließlich Donnerstag, 20. Februar, eine E-Mail mit dem Betreff „Autokino“ an redaktion-la@wochenblatt.de schicken. Der Gewinner/die Gewinnerin wird schriftlich informiert. Die Karten aus unserem Gewinnspiel gelten für einen Termin nach Wunsch. Viel Glück!