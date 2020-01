Einzelhandel in Landshut „Modepark Röther zieht in Landshut nicht aus!“

Der Modepark Röther in Landshut. (Foto: Ja)

„Der Modepark Röther zieht nicht aus der Immobilie in der Maybachstraße in Landshut aus und wird weiterhin Einzelhandel betreiben.“ Das teilte das Unternehmen jetzt in einer Stellungnahme mit. „Wir wollen auch langfristig als Mieter in der Immobilie bleiben. Die Gespräche über eine Verlängerung des Mietvertrages laufen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Gleichzeitig gab es einen Seitenhieb in Richtung Stadtrat.