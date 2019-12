Neue Erdenbürger an den Weihnachtstagen Große Freude über kleine Christkindl

Mehrere Familien im Raum Landshut erhielten dieses Jahr zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk: Sie bekamen Nachwuchs!

LANDSHUT/VILSBIBURG . Insgesamt drei kleine Erdenbürger erblickten am 24. Dezember im Kreißsaal am Krankenhaus Landshut-Achdorf das Licht der Welt. Bereits um 6.02 Uhr kam Alea Arifaj zur Welt, um 14.08 Uhr folgte Ayla Cetin und um 23.05 Uhr Paulina Stefani Hintermeier. Mit einem stolzen Gewicht von rund 4 800 Gramm wurde am ersten Weihnachtsfeiertag um 0.37 Uhr Rex Taiye geboren – zwei weitere Jungen erblickten in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages das Licht der Welt. Wenige Stunden vor dem Fototermin am zweiten Weihnachtsfeiertag, nämlich um 6.48 Uhr, kam Luis Heider im Kreißsaal am Krankenhaus Landshut-Achdorf zur Welt. Am Krankenhaus Vilsbiburg wurde an den Feiertagen bis Redaktionsschluss kein Baby geboren.

Für die Eltern und Babys war an den Weihnachtsfeiertagen rund um die Uhr ein kompetentes Team im Einsatz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren in der Geburtshilfe am Krankenhaus Landshut-Achdorf unter anderem Oberarzt Dr. Matthias Pfann, Assistenzärztin Dr. Charlotte Schneider, Assistenzarzt Athanasios Mougkogiannis, Hebamme Patricia Ernst, Hebamme Petra Ganz, Gesundheits- und Krankenpflegerin Anna Nitschke sowie Melanie Steidl, Funktionsassistentin im Kreißsaal, im Dienst.

In den Geburtshilfen der LAKUMED Kliniken am Krankenhaus Landshut-Achdorf und am Krankenhaus Vilsbiburg wurden in diesem Jahr 2.450 Babys geboren.