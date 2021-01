„Furchtbarer Tod“ Katzen gequält und geköpft – Tierschutzbund setzt Belohnung für Hinweise auf die Täter aus

Nachdem erst wenige Tage zuvor ein Video über die grausame Tötung einer Katze in einer Falle durch eine Jägerin in Schwaben im Internet kursierte, erschüttert Tierschützer nunmehr die Meldung über mehrere in Neuburg neben Gleisen gefundene tote Katzen, die nach Aussage einer Tierärztin und laut Vermutung der Polizei geköpft wurden.