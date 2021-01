Glückwunsch Ungeplante Hausgeburt der kleine Noah wollte einfach nicht auf den Rettungsdienst warten

Donnerstag, 7. Januar 2021, 16.54 Uhr; Krokusstraße in München-Kleinhadern – hier konnte es der kleine Noah nicht mehr erwarten, auf die Welt zukommen.

München. Um kurz vor 17 Uhr rief der Ehemann die Notrufnummer 112 und erklärte dem Disponenten, dass sich seine Frau in der 38. Schwangerschaftswoche befindet und gerade das Kind bekommt. Noch während der Mitarbeiter in der Leitstelle die Adresse und die Daten aufnahm, vernahm er im Hintergrund plötzlich Säuglingsschreie. „Jetzt ist er da“, teilte der Vater dem Disponenten mit. Da es sich um eine ungeplante Hausgeburt handelte, wurde ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, das Kindernotarzteinsatzfahrzeug und der Neugeborenen-Notdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war sowohl die Mutter als auch das Baby wohl auf. Da es der Bub allerdings so eilig hatte, wurden beide vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik transportiert.