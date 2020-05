Corona-Pandemie Fahnenstickerei Kössinger näht Gesichtsmasken für den Landkreis Kelheim

Dr. Florian Englmaier, Geschäftsführer Fahnen Kössinger GmbH, Gabi Schmid, Stabsstellenleiterin Zentrum für Chancengleichheit, Landrat Martin Neumeyer. Foto: Marcus Dörner

Eigentlich ist die Firma Kössinger GmbH in Schierling auf das Nähen und Besticken von Fahnen spezialisiert – aber Geschäftsführer Dr. Florian Englmaier erklärte sich spontan bereit, in Zeiten der Knappheit an Schutzausrüstung mit anzupacken und Mund- und Nasenmasken an den Landkreis Kelheim zu spenden.