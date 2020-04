Corona-Pandemie Wahl 2020 fällt aus – Theresa Hagl bleibt bis zur nächsten regulären Wahl Hopfenkönigin

Nachdem das 72. Hallertauer Volksfest in Wolnzach im August 2020 auf Grund der Corona-Krise abgesagt werden musste, kann in diesem Jahr auch keine reguläre Wahl der Hallertauer Hopfenkönigin, der Hopfenvizekönigin und der Hopfenprinzessin stattfinden.

Wolnzach. Es ist das erste Mal in der Anfang der 50er-Jahre geschaffenen Tradition einer offiziellen Hallertauer Hopfenkönigin, dass die Wahl eines neuen Dreigestirns auf Grund der Absage aller offiziellen Veranstaltungen bis Ende August 2020 entfallen müsste, weshalb es innerhalb des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes eine rege Diskussion darüber gab, ob man beispielsweise eine Onlinewahl durchführen könnte. Letztlich hat man sich jedoch dagegen entschieden. Otmar Weingarten, Geschäftsführer des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes: „Die Wahl des Dreigestirns ist jedes Jahr ein Highlight im Kalender der Hopfenpflanzer. Sie lebt von der Tradition, dass man sich in Wolnzach beim Volksfest trifft und seine Stimme als Hopfenbauer für seine Kandidatin persönlich abgeben kann. Würde diese Wahl nun virtuell stattfinden, geht ein Stück dieser Tradition verloren.“

Aktuelle Amtszeit schon mit starken Einschränkungen

Die amtierende Hallertauer Hopfenkönigin Theresa Hagl und Vizekönigin Lisa Widmann haben bereits seit Ende Januar auf Grund der Krise keine

öffentlichen Termine mehr. Aber auch ein neu gewähltes Dreigestirn würde voraussichtlich bis mindestens Ende des Jahres keine Gelegenheit haben, den Hallertauer Hopfen national wie international zu repräsentieren. Daher hat sich der Hallertauer Hopfenpflanzerverband in enger Abstimmung mit dem Markt Wolnzach und den Hallertauer Siegelgemeinden entschieden, die Amtszeit der amtierenden Hopfenkönigin bis zur nächsten regulären Wahl voraussichtlich im August 2021 zu verlängern.

Freude bei Theresa Hagl – Bedauern bei Lisa Widmann

„Besondere Zeiten bieten immer auch besondere Möglichkeiten. Ich freue mich sehr darauf, die bisher versäumten Termine und Aktivitäten nachzuholen, sobald sich die Lage wieder verbessert!“, kommentiert Theresa Hagl die Entwicklung. Gerne hätten die Hopfenpflanzer auch die Amtszeit von Hopfenvizekönigin Lisa Widmann verlängert. Lisa Widmann: „Für mich steht immer schon fest, wenn ich etwas mache. dann bestmöglich! Ich habe mir ein Jahr für das Amt als Repräsentantin des Hallertauer Hopfens Zeit genommen, doch im kommenden Jahr werde ich ein duales Studium beginnen und auch meinen Job an der Uniklinik nicht aufgeben. Zudem werde ich, wie immer schon, meine Familie auf unserem Hopfenbetrieb unterstützen, sodass sich das mit der Ausübung des Amtes leider nicht mehr ausgeht.“

Als besonderer Glücksfall erweist sich, dass die Kandidatinnen für die Wahl der 68. Hallertauer Hopfenkönigin aus diesem Jahr ihre Bewerbungen auch für die Wahl im kommenden Jahr aufrechterhalten wollen. Ein ausdrückliches Dankeschön kommt vom Präsidenten des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes, Adi Schapfl: „Ich freue mich sehr, dass wir in dieser speziellen Zeit so eng beieinanderstehen. Das betrifft sowohl die Gemeinde Wolnzach als auch die Siegelbezirke und die Bewerberinnen für die Neuwahl des Dreigestirns. Besonders freue ich mich, dass Theresa Hagl uns weiter als Hallertauer Hopfenkönigin zur Verfügung steht und bedanke mich gleichzeitig recht herzlich bei Lisa Widmann für ihren Einsatz für den Hallertauer Hopfen!“ Abschließend betonen der Markt Wolnzach, die Hallertauer Siegelgemeinden und der Hallertauer Hopfenpflanzerverband ihre Vorfreude darauf, 2021 beim Hallertauer Volksfest in Wolnzach wie gewohnt feiern und vor allem neue Hopfenhoheiten auf den Thron wählen zu können.