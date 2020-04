Gewinnspiel mit tollen Preisen Moosburg sucht den ältesten Kühlschrank

Wer noch einen alten Kühlschrank daheim hat und dieser noch funktionstüchtig ist, hat jetzt die Chance auf einen tollen Gewinn. Die Stadt Moosburg hat eine Kühlschrank-Tauschaktion auf den Weg gebracht, bei dem stattliche finanzielle Unterstützungen für Neuanschaffungen gibt.

Moosburg. Ein Kühlschrank arbeitet im Dauerbetrieb: Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr hält er in seinem Inneren die Temperatur niedrig und die Lebensmittel frisch. Gerade alte Geräte verbrauchen dafür vergleichsweise viel Strom: Gegenüber einem 15 Jahre alten Gerät kann man mit einem effizienten Neugerät bis zu 70 Prozent jährlich sparen! Der Neukauf eines energieeffizienten Modells würde sich daher innerhalb kürzester Zeit durch die Stromkosteneinsparung refinanzieren. Und da ein Kühlschrank der Kategorie A+++ nicht nur Energie und damit Geld, sondern auch eine beachtliche Menge CO2 spart, unterstützt die Stadt Moosburg die Besitzer der ältesten Kühlschränke beim Kauf eines neues Modells im Austausch gegen die alten Stromfresser.

Die Teilnahmebedingungen sind:

– Teilnehmen können alle Haushalte aus dem Gebiet der Stadt Moosburg einschließlich aller Stadtteile.

– Das Gerät muss mindestens 15 Jahre alt sein.

– Zugelassen sind nur funktionstüchtige, in Betrieb befindliche Serienmodelle, also keine Selbstbauten o. ä.

– Entscheidend für die Bewertung des Alters ist das Herstellungsjahr.

– Werden mehrere Kühlschränke mit dem gleichen Alter eingereicht, entscheidet das Los über den Gewinner.

– Als Nachweis für das Alter können eine Kaufquittung, eine Betriebsanleitung oder ein Foto der Angaben auf dem Typenschild (Hersteller, Baujahr, Typ) eingereicht werden.

– Der Gewinner des neuen Kühlschranks muss sein Altgerät ordnungsgemäß entsorgen.

Die Preise sind:

1. Zuschuss von maximal 500 Euro für ein A+++ Gerät

2. Zuschuss von maximal 400 Euro für ein A+++ Gerät

3. Zuschuss von maximal 300 Euro für ein A+++ Gerät

„Abwrackprämie“ von 150 Euro für weitere zehn Einsendungen

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Auszahlung erfolgt nur gegen den Nachweis der Entsorgung des Altgerätes. Ausgezahlt wird nur der Kaufbetrag des neuen Gerätes. Wenn der Kaufbetrag den Maximalwert des gewonnenen Preises übersteigt wird nur der jeweilige Maximalwert ausbezahlt.

Bewerbungen mit Altersnachweis können bis Samstag, 30. Mai 2020, per Post oder per Mail mit dem Betreff „Kühlschrank“ an folgende Adresse eingesandt werden:

Stadt Moosburg, Klimaschutzmanagement, Stadtplatz 13, 85368 Moosburg oder E Mail: melanie.falkenstein@moosburg.de

Details zur Teilnahme auch unter: https://www.moosburg.de/kuehlschranktauschaktion-nav