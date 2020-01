Hoher Besuch im Lindenkeller Grünen-Chef Robert Habeck kommt am Sonntag nach Freising

Durch diesen hohen Besuch erhoffen sich die hiesigen Grünen weiteren Rückenwind im laufenden Wahlkampf: Bundesvorsitzender Robert Habeck wird am Sonntagnachmittag, 2. Februar, in den Freisinger Lindenkeller kommen.

FREISING Am Sonntag, 2. Februar, dürfen sich die Freisinger Bürgerinnen und Bürger auf eine ganz besondere Veranstaltung freuen. Die Freisinger Grünen werden – angelehnt an das Format „Inas Nacht“ – an einer Bar mit dem Landratskandidaten Robert Wäger, der Oberbürgermeisterkandidatin Susanne Günther und dem Bundesvorsitzenden Robert Habeck ins Gespräch kommen. „Lustiges und Wissenswertes aus dem Leben der Kandidierenden, weniger Politik - mehr Gespräch, mehr HIntergründe“ erhoffen sich die Grünen. Die Gäste sind aufgefordert, den Kandidierenden und Robert Habeck ihre Fragen zu stellen.

Joana Bayraktar wird die Moderation übernehmen, Petra Lewi die musikalische Umrahmung. Für ein reichhaltiges Büffet ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.