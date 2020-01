Spende an Behandlugszentrum Aschau Kolpingsfamilie setzt Zeichen des Zusammenhaltes

Von links: Tagestättenleiterin Ingrid Zittlau, Schülersprecher Korbinian, Wohnheimleiterin Eva-Maria Rehberg, Schülersprecher Sebastian, Gerhard Pellkofer von der Aschauer Kolpingsfamilie, Vorstand Hans Berghammer, Schulleiterin Susanne Kremer. (Foto: Herbert Reiter)

Die Nikoläuse der Kolpingsfamilie bescherten auch in diesem Jahr den Familien in Aschau im Chiemgau und Sachrang einen besinnlichen Nikolaustag. Das dabei gesammelte Geld kommt in diesem Jahr dem Behandlungszentrum Aschau im Chiemgau GmbH zugute.