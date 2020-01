Jede Menge Holz CSU und JU sammeln 250 Christbäume ein

Die fleißigen Helfer von links: JU-Kreisvorsitzender Maximilian Lederer, Organisatorin Hannah Lotze, Sepp Ramstetter, Sven Zetsche; oben: Michael Kriechbaumer und CSU-Bürgermeisterkandidat Sven Kluba. (Foto: Junge Union)

Die Junge Union führt schon seit vielen Jahren ihre beliebte Christbaumsammlung in Ainrings größten Ortsteil Mitterfelden durch. Auch diesmal fanden sich einige Helfer am Schwimmbadparkplatz ein. Sie kamen in diesem Jahr aus den Reihen der Jungen Union Berchtesgadener Land und der CSU Ainring, darunter die Initiatorin Hannah Lotze, der JU-Kreischef Maximilian Lederer, Bürgermeisterkandidat Sven Kluba und weitere CSU-Gemeinderatskandidaten.