Rund 10.000 Medien Die Bücherei Leiblfing startet wieder mit der Ausleihe

Kinder zum Lesen bringen, das will man in der Bücherei in Leibfling. Foto: 123rf.com

Nach der Sommerpause in den Ferien hat auch die Bücherei in Leiblfing wieder geöffnet. Jeden Dienstag von 12 bis 14 Uhr und jeden Freitag von 15.30 bis 18 Uhr können Interessierte in den rund 10.000 Medien stöbern.