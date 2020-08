Stadt Maxhütte-Haidhof Neues Kinderhaus in Ponholz öffnet am 1. September

Bürgermeister Rudolf Seidl (2ter v. re.) mit dem Leiter der Einrichtung Johannes Schwarz (re.) zusammen mit Otto Langenhan (li.), seinem Mitarbeiter Josef Schmid (4ter v. li.) und den Team-Mitarbeiterinnen vor dem Innenhof des neuen Kinderhauses in Ponholz. Foto: Alexander Spitzer

Das neue Kinderhaus am Erlenweg in Ponholz in Maxhütte-Haidhof ist eigentlich fertiggestellt: Kürzlich konnten sich Eltern samt Kinderschar sowie Nachbarn und Anwohner das neue Haus für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren ansehen und erkunden.