Bildung „Ferien bei uns dahoam“ in Burglengenfeld – Jugendpflegerin präsentiert neues Ferienprogramm

Ferienprogramm ganz anders: Die Herausforderung, in Zeiten der Corona-Pandemie die Sommerferien für Kinder und Jugendliche abwechslungsreich zu gestalten, ist hoch.

Burglengenfeld. Doch lieber machen wir ein kleines Programm als gar kein Programm“, erklärt Jugendpflegerin Ines Wollny. Nun präsentierte sie gemeinsam mit dem Bürgertreffteam unter dem Motto „Ferien bei uns dahoam“ die Angebote der Stadt für den Sommer.

„Der Fokus von „Ferien bei uns dahoam“ liegt auf Aktionen, die man unter Einhaltung der derzeit geltenden Regeln und Vorschriften anbieten kann“, sagt Wollny. Auch seien die Gruppengrößen kleiner und „Corona konform“ angepasst worden. Alle Angebote für den Sommer 2020 stünden unter Vorbehalt, da man je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens in diesem Jahr flexibel sein müsse. Bürgertreffleiterin Tina Kolb brachte ihre Sympathien für diesen Ansatz zum Ausdruck: „Kooperationspartnern, Vereinen und Privatpersonen gebührt besonderer Dank, denn unter solchen Umständen ist die Teilnahme am Ferienprogramm nicht selbstverständlich“. Umso respektabler sei die hohe Bereitschaft aller dazu gewesen, Heranwachsenden ein Stück Normalität zurückzugeben.

Anders als in den Vorjahren wird es das Sommerferienprogramm der Stadt in diesem Jahr nicht als gedruckte Broschüre geben. Ab Dienstag, den 21. Juli werden unter www.unser-ferienprogramm.de Termine und Aktionen bekannt gegeben; die Anmeldung dafür kann direkt online erfolgen. „Nach wie vor kann man sich natürlich weiter persönlich im Bürgertreff oder telefonisch anmelden“, erklärt Wollny.

Die Jugendpflegerin verrät jetzt schon, dass sich dieses Jahr viele sportliche Highlights im Programm befinden werden. Eine Ferienwoche wird in Kooperation mit dem Kreisjugendamt sogar komplett dem Wassersport gewidmet und dreht sich um Wakeboard, Stand-Up-Paddling und Wasserski. Auch Kanufahren, eine Fahrradtour mit den Jugendpflegern des Städtedreiecks oder ein Orientierungslauf finden sich als Einzelaktionen im Angebot. „Erstmals ist die Schachabteilung des ASV Burglengenfeld e. V. mit einen Schnupperkurs Schach dabei, sowie auch der Alternativsport Städtedreieck e. V. mit einem Triathlon in Billard, Darts und Kicker“, freut sich Wollny auf das neue Angebot.

Kleinere Kinder dürfen sich wieder auf Kasperltheater und Popcorn-Kino freuen, ältere unter anderem auf Amateur-Funker sowie Hip Hop und Street Dance. Weiterer Bestandteil des Ferienprogramms sind kreative Mal- und Bastelangebote, darunter beispielsweise Mosaikworkshops, der Bau eines Bücherhauses oder Malkurse. Hier habe man, so Brigitte Meier vom Bürgertreffteam, auch immer die besondere Situation der Pandemie in den Fokus der Vorbereitungen gestellt. In den Bereichen Bildung oder Kultur gibt es lehrreiche Kräuterführungen, Musikworkshops oder Englisch-Kurse, welche auf spielerische Art die eine oder andere sprachliche Lücke schließen könnten.