Ein attraktives Lernumfeld Fassade der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg als Hingucker

Die zweite Halbzeit bei der Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg hat begonnen. Seit etwas mehr als einem Jahr laufen dort die Bauarbeiten. Rund 30 Millionen Euro investiert der Landkreis Amberg-Sulzbach in die Sanierung der Realschule inklusive Ersatzneubau der Turnhalle.

Sulzbach-Rosenberg. Nun informierte Landrat Richard Reisinger gemeinsam mit Thomas Raithel vom Gebäudemanagement des Landkreises und Schulleiter Martin Zimmermann über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Und der kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Optischer Hingucker ist die neue, bunte Fassade der Walter-Höllerer-Realschule. Vorbei ist es mit dem tristen Grau von früher, die Realschule strahlt seit wenigen Tagen in völlig neuem Glanz.

Im Juli vergangenen Jahres rückten die Bagger der Fassade des Altbaus aus den 60er Jahren zu Leibe und nahmen die Stahlbetonfassade ab. Anschließend wurde die alte Fassade durch eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade ersetzt. 18.000 Löcher mussten hierfür gebohrt und 18.000 Nieten angebracht werden. Die Obergeschosse haben laut Thomas Raithel vom Gebäudemanagement des Landkreises Amberg-Sulzbach eine dunkle Plattenverkleidung aus Faserzement erhalten, von denen sich die Stützen mit leuchtenden Farben absetzen. Im Erdgeschoss sticht eine umlaufende Pfosten-Riegel-Fassade aus Leichtmetall ins Auge.

„Dem Landkreis ist es ein großes Anliegen, hier in Sulzbach-Rosenberg eine moderne und zukunftsfähige Realschule entstehen zu lassen und für die Schülerinnen und Schüler ein attraktives Lernumfeld zu schaffen“, betonte Landrat Richard Reisinger beim Pressetermin. Hierbei ist die neue Fassade ein weiterer wichtiger Meilenstein. Ein zusätzlicher Höhepunkt ist das Folienkissendach, ein Alleinstellungsmerkmal, das an die Allianz-Arena in München erinnert und als Überdachung für den Innenhof dient. Dieser konnte dadurch zu einer großzügigen, hellen und begrünten Halle werden, in der der Ganztagesbereich, die Mensa, ein offener Ganztagesbereich und Ausweichräume ihren Platz gefunden haben.

Schulleiter Martin Zimmermann dankte Landrat Richard Reisinger für die richtungsweisenden Schritte, die der Landkreis bereits gesetzt hat, bei denen die Anforderungen der Schule stets berücksichtigt wurden. „Energetische Ansprüche werden hier an der Walter-Höllerer-Realschule perfekt mit ästhetischen und pädagogischen Aspekten verknüpft“, so Zimmermann. Der Schulleiter kündigt schon einmal an, dass die Farbakzente nicht nur die Außenfassade, sondern die vier Farben sozusagen als „Schulfarben“ künftig auch das Innenleben der Walter-Höllerer-Realschule prägen werden.

Die Walter-Höllerer-Realschule wurde 1968/69 gebaut und zählt aktuell rund 640 Schüler. Die erste Generalsanierung wurde von 1987 bis 1992 durchgeführt. 2005 wurde die Schule mit dem Anbau erweitert. Für die aktuelle Generalsanierung sprachen laut Landrat Richard Reisinger erhebliche Mängel beim Brandschutz und bei den Sicherheitsanlagen. Zudem war das Gebäude „teilweise abgewirtschaftet“, wie Thomas Raithel erklärt, Fenster und Verschattung waren defekt, sanitäre Anlagen marode. Auch energetisch entsprach der Altbau nicht den aktuellen Erfordernissen. 2017 stimmte deshalb der Kreistag des Landkreises Amberg-Sulzbach unter Vorsitz von Landrat Richard Reisinger für die Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule. Rund 30 Millionen wird die Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule kosten. Der Abschluss der Bauarbeiten am Hauptgebäude ist für Frühjahr 2021 geplant. Dann folgt der nächste Schritt, der Neubau der Sporthalle. Diese soll dann bis spätestens Frühjahr 2023 fertiggestellt sein.