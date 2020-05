Beratung Überlastete Familien können sich Unterstützung holen

Seit einigen Tagen haben sich die Bestimmungen zu Ausgangsbegrenzungen in Zeiten von Corona gelockert. Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern kann nun wieder Beratungstermine in Schwandorf und den beiden Außenstellen in Nabburg und Oberviechtach anbieten. Hierzu wurden die Rahmenbedingungen dahingegen angepasst, dass die derzeit gebotenen Hygienerichtlinien eingehalten werden können.