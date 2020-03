Neustadt an der Waldnaab Freie Plätze für Qualifizierung „Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ – Aufstiegs-BAföG möglich

Foto: Andrea Linge

Für die Qualifizierungsmöglichkeit als Fachkraft für Grundschulkindbetreuung am Beruflichen Schulzentrum in Neustadt an der Waldnaab sind noch freie Plätze vorhanden.