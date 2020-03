Mehr Sicherheit für die Kinder Ein neuartiges „Dialog-Display“ befindet sich am Wackersdorfer Wasserturm im Test

Foto: Michael Weiß/ VG Wackersdorf

In ganz Bayern hängen sie, vor allem an Schulen, Kindergärten und in Tempo 30-Zonen: Verkehrsmessgeräte mit integrierten Anzeigetafeln, die Fahrer direkt auf die eigene Geschwindigkeit hinweisen. Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz testet derzeit eine neue Generation dieser sogenannten „Dialog-Displays“. Ein Gerät wurde in Wackersdorf am Wasserturm installiert.