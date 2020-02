Neue Lehr- und Lernform Lernende Region unterstützt Schulprojekt „Lernen durch Engagement“

Die Lernende Region Schwandorf e. V. unterstützt seit gut einem Jahr Schulen bei der Durchführung einer neuen Lehr- und Lernform „Lernen durch Engagement“, die schulisches Wissen mit gesellschaftlichem Engagement verbindet.

LANDKREIS SCHWANDORF Bei „Lernen durch Engagement“ der gleichnamigen Stiftung setzen sich Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Projekten für das Gemeinwohl ein – im sozialen, ökologischen, kulturellen oder politischen Bereich. Sie entwickeln dadurch ein Gespür für gesellschaftliche Herausforderungen und deren Lösungen. Sie erwerben demokratische Handlungskompetenz und stärken ihr Selbstbewusstsein.

Eine alte Weisheit lautet: Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben! Lernstoff, der in die Praxis umgesetzt wird, bleibt lange im Gedächtnis haften und wird komplexer verstanden. Das ist umso wichtiger, wenn man sich neben einer neuen Sprache auch einen neuen Kulturkreis erschließen muss. In Kooperation mit der Lernenden Region Schwandorf e. V. entschieden sich deshalb die Lehrkräfte Dr. Patricia Broser und Sabine Kick vom Beruflichen Schulzentrum Oskar von Miller in Schwandorf und Christina Emmrich vom Kolpingbildungswerk (Jugendsozialarbeit an Schulen) für ein „Lernen durch Engagement“-Projekt.

Sie unterrichten junge Geflüchtete einer Berufsintegrationsklasse aus verschiedenen Nationen. Die Jugendlichen lernen hier nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch erste berufliche Orientierungen und die Grundzüge der gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland. Um dies in der Praxis mit sozialem Engagement zu verbinden, wurden erstmalig Kontakte mit dem Heilpädagogischen Zentrum in Irchenrieth geknüpft und drei Projekttage mit Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen der Jahrgangsstufen 1 und 4 gestaltet. Die Projekttage waren über das Schuljahr verteilt. Die Abschlussveranstaltung fand kürzlich in Irchenrieth statt.

Während der Projekttage gab es zunächst Vorgespräche und ein Kennenlernen zwischen den Jugendlichen und den Kindern. Anschließend wurden verschiedene Gruppen organisiert: In der Sportgruppe unterstützten die Berufsschüler die Kinder nach ihren Möglichkeiten beim Eierlauf oder beim Bänderschwingen. In der Bewegungsgruppe war Begeisterung und Motivation gefordert, um ein Kinderlied aus Eritrea samt Tanz aufzuführen. Und bei der Kochgruppe wurde unter Anleitung syrisches Fladenbrot gebacken und Obstsalat zubereitet. Alle versammelten sich anschließend zum gemeinsamen Essen in der Halle. Die Kinder hatten sichtlich Freude mit ihren Gästen und zeigten keinerlei Scheu im Umgang mit den jungen Geflüchteten. Die wiederum erlebten, was sie mit ihren Talenten vor Ort bewirken konnten und sammelten ganz nebenbei viele neue Eindrücke und Erfahrungen. Die Projekttage waren für alle ein Gewinn. Eine Fortsetzung wurde von beiden Seiten gewünscht und ist auch im Sinne einer dauerhaften Verankerung von „Lernen durch Engagement“.

Ansprechpartner für „Lernen durch Engagement“-Projekte im Landkreis Schwandorf ist die Lernende Region Schwandorf e. V., Maria Dirnberger, unter der Telefonnummer 09431/ 471-605 oder per Mail anmaria.Dirnberger@Lernreg.de. Weitere Informationen zur Lernenden Region und deren Ansprechpartner sind der Homepage www.lernreg.de zu entnehmen.