Freizeit Nähcafé im Mehrgenerationenhaus Maxhütte-Haidhof

(Foto: 123rf.com)

Das Nähcafé im Mehrgenerationenhaus in Maxhütte-Haidhof trifft sich wieder am Freitag, 7. Februar, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. In gemütlicher Runde bieten wir Platz zum Nähen unter Anleitung von Jutta Prinz und natürlich die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und in entspannter Atmosphäre Kaffee und Kuchen zu genießen.