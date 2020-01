62 neue Beamer für die Schulen Stadt Amberg stellt 100.000 Euro bereit

Werner Weiß, Josef Singer, Daniel Breithaupt, Oberbürgermeister Michael Cerny und Frank Standtke vor den neuen Beamern (Foto: Susanne Schwab)

Beamer in den Klassenzimmern gehören bereits seit langem zur Ausstattung in den Amberger Schulen. So lang, dass ein Teil der Geräte inzwischen einer Erneuerung bedarf.