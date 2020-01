Girls‘ und Boys‘-Day Interessierte Unternehmen und Einrichtungen gesucht

(Foto: Hans Prechtl, LRA Schwandorf)

Am Girls‘Day informieren sich Mädchen über Ausbildungsberufe in den Bereichen Handwerk, Technik, Naturwissenschaften und IT, in denen Frauen eher selten vertreten sind. Auch die Betriebe in der Region sind zum Mitmachen aufgefordert. Am Donnerstag, 26. März, findet der Mädchen-Zukunftstag im Agenturbezirk Schwandorf statt.