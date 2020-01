Bitte Kinder mitbringen Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2020/2021 am 6. März

In allen Kindertagesstätten des Stadtgebietes von Maxhütte-Haidhof können am Freitag, 6. März 2020, von 16 bis 18 Uhr Kinder für den Kindergartenbesuch beziehungsweise Krippenbesuch ab September 2020 angemeldet werden. Die Kinder sind zur Anmeldung mitzubringen.

MAXHÜTTE-HAIDHOF Eltern, die an diesem Termin verhindern sind, können mit der bevorzugten Einrichtung telefonisch einen anderen Termin vereinbaren. Anmeldungen in mehreren Einrichtungen sind nicht erforderlich. Eine Zahlungsverpflichtung entsteht erst ab einer Buchungszeit über 100 Euro. Für Kinder unter drei Jahren wird in allen Kindergärten wegen des Mehraufwands der doppelte Beitrag erhoben. Über die Beiträge können sich Eltern bei der jeweiligen Einrichtung informieren. Mittagessen wird nach Bedarf in den Einrichtungen angeboten.

Kinder können in folgenden Kindertagesstätten angemeldet werden: Kinderhaus St. Leonhard Leonberg (Telefonnummer 09471/ 21023), Kinderhaus St. Josef Rappenbügl (Telefonnummer 09471/ 6009783), Kinderhaus „Zum Guten Hirten“ Pirkensee (Telefonnummer 09471/ 2579), Kindergarten und Kinderkrippe Regenbogen (Telefonnummer 09471/ 2297), Kindergarten St. Barbara Maxhütte-Haidhof (Telefonnummer 09471/ 2354), BRK Montessori-Kinderhaus Sonnenhaus (Telefonnummer 09471/ 605128), BRK Kinderhaus Wiesenwichtel (Telefonnummer 0172/ 6509926 ). Anmeldungen für das Kinderhaus am Erlenweg in Ponholz, das im September 2020 neu eröffnet wird, werden beim BRK Kinderhaus Wiesenwichtel angenommen.