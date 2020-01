Kostenloser Vortrag Kursreihe „Stark durch Erziehung“ startet in das neue Vortragsjahr

Wie können sich Eltern und Kinder gemeinsam gut fühlen und wie kann kindliche Entwicklung gelingen? Mit diesem Thema startet das Lokale Bündnis für Familien im Rahmen seiner Kursreihe „Stark durch Erziehung“ in das neue Jahr. Beim Vortrag am Dienstag, 21. Januar 2020, um 19 Uhr, im Bürgertreff Burglengenfeld wird die kindliche Entwicklung in den ersten Lebensjahren in den Fokus gestellt. Referent ist Dr. Hermann Scheuerer-Englisch, Diplom-Psychologe, Familientherapeut und Leiter der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg.