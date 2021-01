2. und 3. Februar Klein anfangen und groß rauskommen – Einschreibung an der Domspatzen-Grundschule

Am 2. und 3. Februar ist Schuleinschreibung an der Domspatzen-Grundschule in Regensburg. Die Schule im Osten der Stadt bietet viele Möglichkeiten, Talente zu entdecken und auszubilden.

Regensburg. Dass Distanzunterricht auch für Grundschüler geht, beweist derzeit die Grundschule der Regensburger Domspatzen. Digitales Lernen, Wochenplanarbeit mit „Padlets“, individuelle Förderung, pädagogische Zuwendung und musikalisches Lernen gehen auch online Hand in Hand. Seit kurzer Zeit präsentiert sich die Schule im Osten der Stadt auch im Internet ganz neu. Am 2. und 3. Februar ist bereits Schuleinschreibung an der Domspatzen-Grundschule. Ein paar wenige Plätze gibt es noch. Interessierte können jederzeit individuelle und corona-konforme Hausführungen buchen.

„Selbstverständlich ist Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen, aber in diesen Zeiten müssen auch wir schauen, dass unsere Jungs auf anderen Wegen am Ball bleiben können“, sagt Rektorin Petra Stadtherr. Gemeinsam mit ihrem Team aus Lehrern, Erziehern und Chorleitern hat sie jeden Tag die gut 130 Schüler im Blick. Es gehe ihr darum, die Kinder und Familien beim Einstieg ins Schulleben zu begleiten und auf eine weiterführende Schule bestmöglich vorzubereiten.

Die Voraussetzungen an der Schule in der Reichsstraße könnten nicht besser sein: Kleine Klassen, Musik und Gesang mit Spaßfaktor und beeindruckende Unterrichtsräume mit viel Raum zum Experimentieren. Die Grundschule der Domspatzen hat bereits einige Auszeichnungen in der Vitrine stehen. Doch die wichtigste Auszeichnung seien zufriedene Schüler und Eltern, sagt Stadtherr. Neben geeigneten Räumen gehöre dazu auch eine Atmosphäre, in der sich Kinder entwickeln können. Die Grundschule der Domspatzen mit musischem Schwerpunkt ist eine reine Jungenschule. Täglicher Gesang, eine gute Chorausbildung und die sogenannte „WARD-Methode“ stehen im Zentrum des schulischen Lebens. Deren wichtigste Elemente sind Stimmbildung, Gehörbildung, Rhythmus, Notation, Improvisation, Melodien und Lieder. Neben der musikalischen Ausbildung stehen den Schülern eine Menge sportlicher Möglichkeiten zur Verfügung: Turnhalle, Sportplatz mit Hartplatz, ein FIFA-Kunstrasenplatz, das Beachvolleyballfeld, ein hauseigenes Hallenbad und der „Toberaum“ mit Boxsack lassen die Kids ihren Bewegungsdrang ausleben. Zwei große Spielesäle laden ein zu vielfältigen Kreativangeboten. Bereits ab dem frühen Vormittag begleiten zusätzlich zu den Lehrkräften auch Erzieherinnen und Erzieher die Kinder: Spiele für ein faires Miteinander, Fußball und eine Kreativwerkstatt sind nur einige Angebote.

Die Grundschule wird getragen von der Stiftung Regensburger Domspatzen. Als eine der wenigen Schulen der Region verfügt sie über langjährige Erfahrung in der Ganztagsbetreuung bei Grundschülern. Eltern können wochentags (außer Freitag) bis maximal 17 Uhr Betreuungszeit buchen. Bei den Hausaufgaben erfahren die Kinder Unterstützung und Begleitung durch ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher. Die Domspatzen-Grundschule befindet sich außerdem Tür an Tür mit dem Gymnasium der Domspatzen. Deshalb ergeben sich auch regelmäßig viele gemeinsame Projekte mit den „großen“ Domspatzen.

Am 2. und 3. Februar ist Schuleinschreibung an der Domspatzen-Grundschule. Ein paar wenigen Plätze gibt es noch. Jetzt können interessierte Familien ihre Kinder noch anmelden oder einen Termin für eine individuelle Hausführung vereinbaren: unter der Telefonnummer 0941/ 7962411 oder per Mail an grundschule@domspatzen.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.domspatzen.de.