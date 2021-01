Treffpunkte mit Kursangebot Familienzentren in Regensburg stellen sich vor

Der Johanniter-Familientreff Nord und das Johanniter-Familienzentrum Königswiesen in Regensburg möchten sich nach dem Teil-Lockdown mit einem umfangreichen Kursangebot und guten Gesprächsmöglichkeiten als Treffpunkt für Familien etablieren.

Regensburg. Johanniter-Familienzentrum Königswiesen

Im vergangenen Sommer 2020 haben die Johanniter in Ostbayern die Trägerschaft für das jetzige Johanniter-Familienzentrum Königswiesen übernommen. Hier will Einrichtungsleitung Magdalena Schepke, sobald es die Situation um die Corona-Pandemie wieder zu lässt, mit Angeboten wie beispielsweise Musikgarten für Kinder oder Babys, Zumba-Kursen, einem Babytreff und zwei Mal pro Woche mit einem russischsprachigen Sorgentelefon für Familien im Regensburger Stadtteil Königswiesen als Familientreffpunkt einen Beitrag zur Familienarbeit in Regensburg leisten.

Johanniter-Familientreff Nord

Gleiches gilt auch für den Johanniter-Familientreff Nord im Stadtbezirk Konradsiedlung-Wutzlhofen. Der Familientreff befindet sich seit November 2020 unter Trägerschaft der Johanniter. Auch hier wird es nach dem Lockdown wieder reichlich Kursangebote und Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch für Familien geben. Mit dem „Offenen Familiencafé“, wie es auch das Johanniter-Familienzentrum Königswiesen anbieten möchte, gibt es für Familien, wenn es dies wieder möglich ist, mehrmals pro Woche die Möglichkeit mit anderen Familien in einer lockeren Runde zusammenzukommen und sich beim gemeinsamen Frühstück auszutauschen. Zudem bietet der Familientreff auch Kurse für viele Altersgruppen an: Dazu gehört beispielsweise ein Nähkurs, Fit ab 50, Yoga, Klangmeditation oder Eltern-Kind-Turnen. Für die Kurse und Einzelveranstaltungen können, trotz der aktuell schwer vorhersehbaren Situation, bereits Anmeldungen über die Websites, telefonisch oder per Mail erfolgen.

Gerade in der jetzt schwierigen Situation in der vor allem auch Familien mit Kleinstkindern wichtige Orte des Kontakte-Knüpfens und der Vernetzung wegfallen oder unzugänglich sind. Umso wertvoller kann der Beitrag sein, den die beiden Johanniter-Familienzentren in Königswiesen und im Stadtnorden leisten, wenn Treffen und Kurse wieder möglich sind. „Wenn der Tag kommt, an dem Treffen wieder möglich sind und wir wieder öffnen, wird auf jeden Fall in den beiden Familienzentren alles bestens für die Familien vorbereitet sein“, so Sophia Schaaf.

„Offener Treff“ startet digital

Bis dahin haben sich die beiden Leitungen aber etwas Besonderes einfallen lassen: Der „Offene Treff“ soll ab Februar mit verschiedenen Themen und Vorträgen, jede Woche am Donnerstag vormittags und auch abends , digital beziehungsweise online stattfinden. Die genauen Termine und Infos hierzu sind ebenfalls auf den Websites zu finden. Damit kann auch in der aktuellen kontaktlosen Phase ein reger Austausch unter Interessierten stattfinden.

Weitere Informationen zum Johanniter-Familienzentrum Königswiesen und zu Kursen und Kursanmeldung gibt es im Internet unter www.johanniter.de oder telefonisch bei Einrichtungsleitung Magdalena Schepke unter 0941/ 948713. Weitere Informationen zum Johanniter-Familientreff Nord und zu Kursen und Kursanmeldung gibt es unter www.johanniter.de/familientreff-regensburg-nord oder telefonisch bei Einrichtungsleitung Sophia Schaaf unter 0941/ 6001266.