Hilfen für Kinder und Familien Das Amt für Jugend und Familie bietet auch im Lockdown Hilfs- und Beratungsleistungen an

Auch und gerade im Corona-Lockdown bietet das Amt für Jugend und Familie eine Reihe von Hilfs- und Beratungsleistungen an.

Regensburg. „Wir wissen, dass Homeschooling und Homeoffice in vielen Familien extremen Stress verursachen. Deshalb ist es so wichtig, dass unsere Hilfs- und Beratungsangebote weiterlaufen“, erklärt Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein.

So steht die Jugendschutzstelle in akuten Krisensituationen rund um die Uhr als Ansprechpartner unter der Telefonnummer 0941/ 507-4760 zur Verfügung. Kinder und Jugendliche können sich außerdem werktags per WhatsApp unter der Telefonnummer 0151/ 12988244 unkompliziert und anonym Rat und Hilfe vom Krisenchat-Team holen. Auch die Erziehungsberatung für Eltern läuft weiter (Telefonnummer 0941/ 507-2762). „Wir erledigen vieles über Telefon und Videokonferenzen. Wo es in Notsituationen erforderlich ist, finden aber auch persönliche Kontakte statt“, so der Leiter des Amtes für Jugend und Familie, Dr. Volker Sgolik. Obwohl die Schulen geschlossen sind, stehen auch die Jugendsozialarbeiter für Gespräche zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler finden die Telefonnummern auf der Homepage der Stadt Regensburg und der jeweiligen Schule.