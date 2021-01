Jetzt mitmachen Der Online-Fotowettbewerb für Jugendliche aus der Oberpfalz sucht die besten Bilder zum Thema „Trau dich“

Der sechste Jugendfotopreis Oberpfalz sucht wieder die besten Fotografien, Fotoserien und Bildreportagen von Jugendlichen aus der ganzen Oberpfalz. Das Thema diesmal lautet: „Trau dich – life begins at the end of your comfort zone“. Mitmachen kann, wer zwischen 14 und 26 Jahre alt ist, in der Oberpfalz wohnt und nicht-kommerziell arbeitet. Gesucht werden Fotos, die eine persönliche Geschichte erzählen und packende Momentaufnahmen abbilden. Einsendeschluss ist der 14. März 2021.

Oberpfalz. Das Jahresthema „Trau dich – life begins at the end of your comfort zone“

In unserem Alltag, unserer Komfortzone, fühlen wir uns wohl und sicher. Doch was ist, wenn das Leben, das wir kennen, vollkommen auf den Kopf gestellt wird? Wir uns einen neuen „Alltag“ schaffen müssen? Dafür brauchen wir oft keine großen Schritte, keine Sprünge, keine fernen Länder oder fremden Orte. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die kleinen Veränderungen, die uns wachsen lassen und uns zu dem machen, was wir sind, auf der Reise zu uns selbst.

Jetzt Fotos hochladen und attraktive Preise gewinnen

Ab sofort können junge Kreative ihre Bilder hochladen und uns ihre Geschichte dazu erzählen. Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Wert von 1.000 Euro. Zudem winkt die Teilnahme an Fotoworkshops mit professionellen Fotografierenden und an mehreren Ausstellungen in der Oberpfalz. Die Gewinnerinnen und Gewinnen werden per Online-Voting und eine unabhängige Fachjury bestimmt. Prämiert werden die besten Bilder dann am 8. Mai 2021 im W1 – Zentrum für junge Kultur in Regensburg (geplant).

Bilder werden online eingereicht und präsentiert

Alle Bilder können im Internet unter www.jugendfotopreis-oberpfalz.de eingereicht werden. Nähere Infos zum Wettbewerb gibt es zudem auf Instagram unter www.instagram.com. Der Jugendfotopreis Oberpfalz findet seit 2015 statt und ist eine Veranstaltung des Bezirksjugendrings Oberpfalz in Kooperation mit dem JFF – Institut für Medienpädagogik sowie dem W1 – Zentrum für junge Kultur in Regensburg. Unterstützer sind der Bezirk Oberpfalz und C3 marketing agentur GmbH. Für Fragen steht Romina Nölp, Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz, zur Verfügung: unter der Telefonnummer 0941/ 5999735 oder per Mail an noelp@medienfachberatung.de.