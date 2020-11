Anfang – Wandel – Heute 50 Jahre Physik an der Universität Regensburg

Ein halbes Jahrhundert Physik an der Universität Regensburg. Fakultät veröffentlicht Festschrift. Feier muss wegen Corona verschoben werden.

Regensburg. Als vor 50 Jahren der „Fachbereich Physik“ der Universität Regensburg offiziell die Arbeit aufnahm, waren die ersten Professoren und Studierenden der Gründungsphase oft gezwungen zu improvisieren: Seminarräume, Labore, Büros und Hörsäle waren noch nicht fertiggestellt, Maschinen und Ausrüstung mussten erst angeschafft, Studienpläne entwickelt und Berufungen auf den Weg gebracht werden. Pragmatismus und Flexibilität prägten die ersten unruhigen Jahre als Teil der noch jungen Regensburger „Reformuniversität“.

Unter der Mitwirkung zahlreicher ehemaliger und aktueller Fakultätsangehöriger entstand nun zum 50-jährigen Jubiläum der Fakultät für Physik eine Festschrift, die sich vor allem auf die Innenansichten konzentriert: Zeitzeugen kommen zu Wort, die die Anfänge und den Wandel des Fachbereichs hin zu einer heute international renommierten Fakultät miterlebt haben. „Wir wollten nicht Jahreszahlen und Statistiken in den Mittelpunkt stellen“, verdeutlicht Dekan Prof. Dr. Dieter Weiss, der selbst zur zweiten Professorengeneration in der Fakultät für Physik gehört. „Wichtig waren uns die persönlichen Erinnerungen und Eindrücke unserer Autorinnen und Autoren.“ Die Darstellung der heutigen Forschungen rundet das 180 Seiten starke Werk ab. Ein Jahr umfasste die Vorbereitungs- und Recherchezeit bis zum fertigen Buch – in Coronazeiten ein straffer Zeitplan für das Redaktionsteam, bestehend aus Dekan Prof. Dr. Dieter Weiss, Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Rössler, Prof. Dr. Günther Bayreuther und Cordula Böll.

Eigentlich sollte zu Beginn des Jubiläumssemesters 2020/21 auch gemeinsam gefeiert werden – das Fest wird aufgrund der Corona-Pandemie im nächsten Jahr nachgeholt.

Die Festschrift „50 Jahre Physik an der Universität Regensburg“ ist seit Anfang November für 19,95 Euro bei Bücher Pustet und beim Universitätsverlag erhältlich.