Gespendet Wiederverwendbare Masken für die Kinder der Grundschule in Sinzing

Foto: MAC Mode

Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr spendete MAC hochwertige, wiederverwendbare Masken an die Grundschule in Sinzing. Eveline Schönleber, die in der Gemeinde Sinzing lebt, kam zur Übergabe an die Grundschule.