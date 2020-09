AOK spendet Warnwesten Bessere Sichtbarkeit für Erstklässler auf dem Schulweg

AOK-Direktor Richard Deml (links), Schulleiterin Beate Müller (Bildmitte) und Michael Liegl (Kreisverkehrswacht) bei der Übergabe an Kinder der Kreuzschule. Foto: Dieter Reisinger, AOK

Um Kinder auf ihrem Weg zur Schule für andere Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu machen, stattet die AOK in Regensburg zum Schulstart über 3.000 Erstklässler an 57 teilnehmenden Schulen in Stadt und Landkreis mit reflektierenden Sicherheitsüberwürfen aus.