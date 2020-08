Natur Kindergartenkinder bauen ein Insektenhotel

Foto: Katharina Kemény

Ein Insektenhotel zu bauen, ist überhaupt nicht schwer! Das wissen nun auch die Kinder aus dem Johanniter-Kinderhaus in Frauenberg. Als die Vorschulkinder wieder zurück in die Einrichtung kommen durften, bot ihnen das Kita-Team an, gemeinsam ein Insektenhotel zu bauen. Das Profil der Kita lautet nämlich „Natur und Umwelt“.