Bayernweit Platz 1 Studienstiftung des deutschen Volkes fördert 20 Studierende der OTH Regensburg

Die Studienstiftung des deutschen Volkes unterstützt dieses Jahr 20 Studierende der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) finanziell und ideell. Bayernweit sind das die meisten Stipendiatinnen und Stipendiaten an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW); bundesweit liegt die OTH Regensburg damit auf dem sechsten Platz.

Regensburg. Zwischen 2017 und 2020 ist die Zahl der von der Studienstiftung Geförderten von 13 auf 20 Personen gestiegen. Davon studieren zwölf im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und acht Personen eine Ingenieurwissenschaft.

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist eine der wichtigsten Organisationen zur Förderung von Studierenden der OTH Regensburg. Neben der finanziellen Unterstützung bietet sie ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten zusätzliche Angebote wie die Teilnahme an Sommerakademien, Exkursionen oder an Wissenschaftlichen Kollegs an und stellt eine persönliche Ansprechperson zur Verfügung, die rund ums Studium mit Rat und Tat zur Seite steht. „Die Studienstiftung ermöglicht es Studierenden der OTH Regensburg, ihre Talente zu entfalten und sich persönlich weiterzuentwickeln. Die steigende Zahl an Geförderten ist ein Qualitätsmerkmal der Hochschule und zeigt außerdem wie leistungsstark und engagiert unsere Studierenden sind“, sagt Prof. Dr. Thomas Fuhrmann, Vizepräsident der OTH Regensburg.

Die Wege in die Studienstiftung sind vielseitig. So wurden neun Stipendiatinnen und Stipendiaten von ihrer Schule und acht von der OTH Regensburg vorgeschlagen; zwei Personen haben sich selbst auf die Förderung beworben und eine Person ist durch einen Wettbewerb in die Stiftung gekommen. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, führt die Studienstiftung ihre Förderung von Studierenden und Promovierenden fort und setzt sich weiterhin dafür ein insbesondere die Zahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten an den HAW zu erhöhen.

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist eine Institution zur Begabtenförderung in Deutschland und vergibt Preise für besondere wissenschaftliche Leistungen sowie gesellschaftliches Engagement ihrer Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie ist das größte und älteste deutsche Begabtenförderungswerk und wird vom Bund, den Ländern und Kommunen sowie von Stiftungen und Unternehmen finanziell getragen. Aktuell fördert die Studienstiftung über 12.700 Studierende und etwa 1.300 Promovierende, die Zahl der Neuaufnahmen liegt bei rund 2.400 Studierenden und etwa 400 Promovierende pro Jahr. Die Förderung ist politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig sowie offen für alle Studiengänge und Hochschularten.