Neue Räume Der Kindergarten St. Josef – eine Oase zum Spielen, Lernen und Lachen

Der Caritas-Kindergarten St. Josef in Ziegetsdorf bietet Kindern ausreichend Platz zum Spielen. Foto: Burcom/Regensburg

Das Gebäude, in dem der Caritas-Kindergarten St. Josef in Regensburg einst untergebracht war, musste 2018 wegen tiefer Risse in der Bausubstanz geschlossen werden. Seit gut einem Jahr befindet sich die Einrichtung in neuen Räumlichkeiten.