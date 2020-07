Erster Abschlussjahrgang Fachakademie für Sozialpädagogik verabschiedet 22 Schülerinnen

Schnürsenkel binden, Seelen trösten, Streit schlichten, Klogehen trainieren, Sandburgen bauen, Kinderchor leiten, Geschichten vorlesen, Kindergartenalltag organisieren – alles Aufgaben, die Erzieherinnen und Erzieher an einem klassischen Kindergartenalltag bewältigen. Hinzu kommen weitere wie individuelle Förderung und ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern.

Landkreis Regensburg. Wer sich für eine entsprechende zweijährige schulische Ausbildung mit anschließendem Praktikumsjahr entscheidet, kann sich einer Anstellung sicher sein. Der Landkreis Regensburg hat den Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern früh erkannt und bietet seit dem Schuljahr 2017/18 an der Fachakademie für Sozialpädagogik am Beruflichen Schulzentrum Regensburger Land (BSZ) diese Ausbildungsrichtung an. Am Freitag, 24. Juli, fand nun die Abschlussfeier des ersten Ausbildungsjahrgangs im Klosterstadel Pielenhofen statt: 22 Schülerinnen und Schüler wurden von Landrätin Tanja Schweiger ins Berufsleben entlassen.

Multitasking ist gefragt, wer mit Kindern arbeiten möchte. Darüber hinaus bedarf es vieler weiterer Eigenschaften: „Großherzig, nahbar, kreativ, nervenstark – das alles macht eine gute Erzieherin beziehungsweise einen guten Erzieher aus“, sagte Landrätin Tanja Schweiger bei der Abschlussfeier. „Ich bin mir sicher, dass Sie während Ihrer dreijährigen Ausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik am BSZ das nötige Wissen und Rüstzeug hierfür erhalten haben“, fuhr die Landkreischefin fort.

In diesem Zusammenhang bedankte sich Landrätin Tanja Schweiger bei BSZ-Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Ernestine Schütz, bei der Leiterin der Fachakademie, Heidrun Pengler, sowie den Lehrkräften und Jugendsozialarbeiterinnen. Ein besonderes Dankeschön richtete sie an den Bürgermeister der Gemeinde Pielenhofen, Rudolf Gruber: „Die Gemeinde hat für die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher Räumlichkeiten nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern an die Bedürfnisse der Fachakademie angepasst. Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür!“

An dem vielseitigen und anspruchsvollen Beruf einer Erzieherin beziehungsweise eines Erziehers Interessierte können sich auf der Webseite des BSZ im Internet unter www.bsz-regensburg.de informieren. Ab dem nächsten Schuljahr startet das BSZ eine weitere Ausbildung im Bereich der Kindbetreuung mit der neuen Fachschule für Grundschulkindbetreuung. Informationen dazu gibt es im Internet unter bszrl.de.