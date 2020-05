Bildung Die Johanniter übernehmen die Trägerschaft für eine neue Kindereinrichtung auf dem Dörnberg-Gelände

Die Johanniter haben den Zuschlag für die Trägerschaft des neuen Kinderhauses im Wohnquartier „Das Dörnberg“ erhalten. Die Eröffnung ist für September 2020 geplant, die Anmeldephase hierfür hat begonnen.

Regensburg. Das neue Kinderhaus ist Teil des Bauprojekts „Johanneshof“, dem zweiten Bauabschnitt des neuen Innenstadtquartiers „Das Dörnberg“ im Regensburger Stadtwesten. Die Trägerschaft hierfür haben nun die Johanniter erhalten. „Wir freuen uns, dass wir mit den Johannitern einen versierten Partner mit langfristiger Ausrichtung gefunden haben, der dank zahlreicher Einrichtungen im gesamte Stadtgebiet über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Kindern beim Großwerden verfügt“, so Martin Bucher, der mit Hubert Haupt zusammen das neue Wohnquartier umsetzt. Auch Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner blickt der Zusammenarbeit optimistisch entgegen: „Wir sind dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf unseren neuen Kooperationspartner im Bereich Kinderbetreuung.“

Neben den komplett neuen Räumlichkeiten in Holzmassivbauweise mit einer Holzfassade, die die Kita positiv zu den übrigen Wohnbauten abhebt, umringt die Kindereinrichtung ein großer Garten mit unterschiedlichen Spielbereichen. In den zwei Krippengruppen mit je zwölf und drei Kindergartengruppen mit je 25 Plätzen des neuen Kinderhauses können die Johanniter ab September 2020 die Betreuung für circa 100 Kinder bis zum Vorschulalter übernehmen. „Mit der Trägerschaft für das neue Kinderhaus können wir einen weiteren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Regensburg leisten“, ergänzte Sylvia Meyer, Sachgebietsleitung Kindereinrichtungen der Johanniter in Ostbayern.

Mit der Trägerschaft für das neue Kinderhaus erweitern die Johanniter ihr Kinder- und Jugendbetreuungsangebot von bisher 123 Betreuungsangeboten in Ostbayern.