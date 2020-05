Wintersemester Bewerbungsphase für ein Studium an der OTH Regensburg hat begonnen

Für das kommende Wintersemester stehen Studieninteressierten an der OTH Regensburg 28 Bachelor- und 18 Masterstudiengänge sowie acht berufsbegleitende Studiengänge zur Auswahl. Zwei neue Bachelor-Studiengänge starten. Die Bewerbung für zulassungsfreie Studiengänge läuft seit Freitag, 1. Mai, für zulassungsbeschränkte Studiengänge startet die Bewerbung voraussichtlich ab Mittwoch, 1. Juli.

Regensburg. Architektur und Design, Informatik und Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Gesundheitswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften: 54 Bachelor-, Master und berufsbegleitende Studiengänge aus diesen unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen bietet die OTH Regensburg den Studieninteressierten im Wintersemester 2020/2021 mit Studienbeginn zum 1. Oktober.

Die Bewerbungsfrist für einen der zulassungsfreien Bachelorstudiengänge (ohne NC) läuft seit Freitag, 1. Mai, bis voraussichtlich Donnerstag, 20. August. Ausnahmen gelten für die Bachelorstudiengänge Architektur und Industriedesign, wofür eine Bewerbung nur bis zum 24. Juli möglich ist. Änderungen der Bewerbungsfristen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch möglich. Interessierten wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig zu bewerben. Somit können Bewerberinnen und Bewerber rechtzeitig auf eventuell fehlende Unterlagen aufmerksam gemacht werden.

Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge (mit NC) ist voraussichtlich ab 1. Juli bis zum 20. August. Für die konkrete Frist zum bundesweit zentralen „Dialogorientierten Serviceverfahren“ (DoSV) für zulassungsbeschränkte Studiengänge werden aufgrund der Verschiebungen durch die Corona-Krise noch politische Entscheidungen abgewartet.

Bewerber höherer Fachsemester und Interessenten für einen der insgesamt 18 Masterstudiengänge der OTH Regensburg können sich seit Freitag, 1. Mai, bewerben; die Frist endet zu unterschiedlichen Terminen. Alle aktuellen Infos, auch zu zusätzlichen Aufnahmekriterien gibt es im Internet unter www.oth-regensburg.de. Infos und Anmeldefristen für die acht berufsbegleitenden Studiengänge der OTH Regensburg gibt es beim Zentrum für Weiterbildung und Wissensmanagement (ZWW) der OTH Regensburg im Internet unter www.oth-regensburg.de.

Neuer Bachelor: Künstliche Intelligenz und Data Science

Ganz neu startet zum kommenden Wintersemester der Bachelorstudiengang Künstliche Intelligenz und Data Science, ein Informatikstudiengang mit aktuellen Themen, hohem Praxisbezug und gefragten Kompetenzen. Im Verlauf des auf sieben Semester angelegten Studiums erwerben die Studierenden Kenntnisse unter anderem zu Neuronalen Netzen, Maschinellem Lernen, autonomen Fahren, Smart Home, KI für Computerspiele sowie Bild- und Spracherkennung. Künstliche Intelligenz ermöglicht weitere Technologiesprünge auf vielen Anwendungsfeldern, wir stehen erst am Anfang einer dynamischen Entwicklung – mit diesem Studiengang können Studierende als Erste mit dabei sein. Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt.

Neuer Bachelor: Pflege

Neu zum Wintersemester startet der Bachelor Pflege, der bereits seit dem Wintersemester 2011 an der OTH Regensburg als duales, ausbildungsintegrierendes Studium möglich ist. Aufgrund des Pflegeberufegesetzes ist der zulassungsbeschränkte Studiengang jetzt mit neuem Konzept. In sieben Semester erwerben Studierende den Abschlussgrad Bachelor of Science und die Berufszulassung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann. Das zulassungsbeschränkte Studium zeichnet sich durch einen hohen Praxisanteil aus und bietet attraktive Arbeits- und Karrierechancen im Gesundheitsbereich.

Neu seit dem Sommersemester 2020: Master Elektro- und Informationstechnik

Für Absolventen von Bachelorstudiengängen aus einer Fachrichtung der Elektro- und Informationstechnik bietet die OTH Regensburg seit dem Sommersemester 2020 den dreisemestrigen Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik an. Das Angebot ermöglicht die Spezialisierung in den Bereichen Elektronik, Embedded Intelligent Systems, Informations- und Kommunikationstechnik oder Robotik und Mechatronik.

Weitere Informationen zur Studienbewerbung findet man im Internet unter www.oth-regensburg.de.