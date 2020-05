„Forum Mittelalter“ Ringvorlesung „Regensburg – Eine Metropole im historischen Wandel“ – einige Termine als Videovorträge

Die Ringvorlesung des „Forum Mittelalter“ der Universität Regensburg nimmt unter dem Titel „Regensburg – eine Metropole im historischen Wandel“ die Entwicklungen und Zäsuren der Regensburger Stadtgeschichte vom Mittelalter bis in das konfessionelle Zeitalter in den Blick. Die interdisziplinären Vorträge schließen sich dabei thematisch an das kulturelle Jahresthema der Stadt Regensburg 2020 „Provinz – Stadt – Metropole“ an.