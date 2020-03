Kinder programmieren Roboter Die Junge Hochschule der OTH bietet Workshops

„Es ist nie zu früh um sich mit Technik zu beschäftigen.“ – Unter diesem Motto startet die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) eine Workshop-Reihe für technikinteressierte Kinder und Jugendliche.

Regensburg. Vorkenntnisse sind nicht nötig: In einem kostenlosen Anfängerkurs vermittelt die „Junge Hochschule“ in lockerer Atmosphäre erste Kenntnisse zur Programmierung von Lego-EV3-Robotern. Diese werden unter anderem in der Lehre der OTH Regensburg für Basiskurse der Programmierung eingesetzt.

Der erste Workshop für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren findet am Samstag, 21. März, von 10 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen sind bis zum 19. März per Mail an junge-hochschule@oth-regensburg.de möglich.

Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren können sich für den Kurs am Samstag, 16. Mai (ebenfalls von 10 bis 16 Uhr) anmelden. Veranstaltungsort ist jeweils der Workshopraum im Degginger in der Wahlenstraße 17.

Weitere Informationen zur Jungen Hochschule gibt es unter www.oth-regensburg.de.