Zustimmung der Ministerien Neue Fachschule für Maschinenbautechnik in Neumarkt in der Oberpfalz

Das Finanzministerium und das Kultusministerium erteilen die Zustimmung für die Errichtung einer Staatlichen Fachschule für Maschinenbautechnik am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Neumarkt in der Oberpfalz.

Neumarkt in der Oberpfalz. „Mit der neuen Fachschule für Maschinenbautechnik sollen alle Interessierten in der Oberpfalz die Möglichkeit zum Besuch einer Fachschule in der Nähe bekommen. Bayern investiert kräftig in die Bildung: Rund ein Drittel des gesamten Haushaltsvolumens steht weiterhin für die Bildung zur Verfügung. Mit der Zustimmung zur neuen Schule tragen wir der Nachfrage an wohnortnahen Bildungsmöglichkeiten Rechnung. Die neu zu errichtende Fachschule in Neumarkt ist die zweite staatliche Fachschule in der Oberpfalz neben Waldmünchen, welche diese Ausbildungsrichtung anbietet“, betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

„Mit der neuen Fachschule für Maschinenbautechnik erhalten unsere jungen Menschen in der Oberpfalz ein zusätzliches attraktives Bildungsangebot. Der Bedarf an qualifizierten Fachleuten, vor allem auch im Bereich der Maschinenbautechnik, ist groß. Mit dem neuen Schulangebot begegnen wir somit aktiv dieser Nachfrage“, ergänzt Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo.

In Neumarkt in der Oberpfalz soll das Staatliche Berufliche Schulzentrum um eine neue staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik erweitert werden. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus und das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat haben ihre Zustimmung zu einem entsprechenden Antrag des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz erteilt. Neumarkt hat sich zu einem Bildungszentrum für technische Berufe entwickelt.