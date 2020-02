Regensburger Hochschultag 5.000 Schülerinnen und Schüler informierten sich am Campus

Die Universität Regensburg, OTH Regensburg und die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg stellten beim Hochschultag ihr Angebot vor.

Regensburg. Geballtes Wissen rund um das Studieren in Regensburg: Beim Regensburger Hochschultag haben die Universität Regensburg (UR), die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) und die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (HfKM) ihr umfangreiches Angebot präsentiert. Rund 5.000 Studieninteressierte informierten sich am heutigen Freitag, 14. Februar, auf dem Campus. An Infoständen konnten Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer Fragen zu einzelnen Studiengängen stellen und sich gezielt zu bestimmten Themen wie Studienfinanzierung oder Studieren im internationalen Umfeld schlau machen. Einblicke in die Welt der Hochschulen gab es auch bei Vorträgen, zum Beispiel „Physik, Nanoscience und Computational Science studieren in Regensburg“ an der Universität, sowie Führungen, unter anderem in den Reinraum der Mikrosystemtechnik an der OTH Regensburg oder in die Universitätsbibliothek.

Der Präsident der Universität Regensburg, Prof. Dr. Udo Hebel, sowie der Vizepräsident der OTH Regensburg, Prof. Dr. Thomas Fuhrmann, begrüßten die Studieninteressierten am Morgen persönlich. „Es freut mich sehr, dass sich so viele Schülerinnen und Schüler für das vielfältige Studienangebot der Universität interessieren. Wir bieten unseren Studierenden eine weltoffene Atmosphäre, eine Lehre im Umfeld internationaler Spitzenforschung und die Möglichkeit ihre Persönlichkeit hervorragend weiterentwickeln zu können“, so Uni-Präsident, Prof. Dr. Udo Hebel.

„Das Interesse an unserem Hochschultyp ist in den letzten Jahren immens gestiegen“, so OTH-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Baier: „Die Schülerinnen und Schüler schätzen unser praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Studium. Wir vermitteln in allen Studiengängen neben den Fachkenntnissen auch Schlüsselkompetenzen, die später im Berufsleben gebraucht werden; dazu gehören Fremdsprachen, interkulturelle Kompetenzen, Präsentationstechniken, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und digitale Kompetenzen, insbesondere auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz.“

Im Vielberth-Gebäude der Universität Regensburg präsentierte sich die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg. Deren Präsident Stefan Baier sagte: „Die Regensburger Musikhochschule, die HfKM, ist für die an einem Musikstudium Interessierten die erste Anlaufstelle im ostbayerischen Raum. Dies hat sich an der erfreulich hohen Zahl der Schülerinnen und Schüler widergespiegelt, die an den Informationsveranstaltungen zum Thema Musikstudium teilgenommen haben.“

Auch die OTH Amberg-Weiden war als Partnerhochschule der OTH Regensburg dieses Jahr wieder beim Hochschultag dabei.