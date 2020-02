Nach dem Sturm Am Dienstag findet wieder regulärer Unterricht in den Schulen in Stadt und Landkreis Regensburg statt

Foto: 123rf.com Nachdem sich das Sturmtief „Sabine“ leicht abgeschwächt hat, kann am Dienstag, 11. Februar, der Unterricht an allen Schulen in Stadt und Landkreis Regensburg sowie auch an der Volkshochschule Regensburger Land wieder regulär stattfinden. REGENSBURG. Diese Entscheidung hat die lokale Koordinierungsgruppe unter der Leitung des Staatlichen Schulamtes Regensburg am Montagnachmittag getroffen.