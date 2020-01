Übersichtlich und kompakt Familienstützpunkt präsentiert das neue Programm in einem Flyer

Der neue Flyer der Familienstützpunkte im Landkreis Regensburg für das erste Halbjahr 2020 ist da.

LANDKREIS REGENSBURG Übersichtlich und kompakt beinhaltet er alle Veranstaltungen und Aktionen, die die sechs Familienstützpunkte des Landkreises Regensburg an den Standorten Donau.Wald (Wörth a.d. Donau, Brennberg und Wiesent), Lappersdorf, Neutraubling, Nittendorf, Regenstauf und Schierling anbieten. Erste Hilfe an Baby und Kind, Plastikfasten, Großeltern-Enkel-Cafe, Alleinerziehenden-Treff, Hebammensprechstunde, Musikgartenkurs und Vieles mehr – gerichtet ist das Angebot an alle Menschen im Landkreis, die Verantwortung für Kinder tragen. Der Flyer kann auch unter www.landkreis-regensburg.de (Landratsamt, Abteilungen und Sachgebiete, Sozialabteilung, Kreisjugendamt, Beratung und Unterstützung, Familienstützpunkte) abgerufen werden.

Familienstützpunkte sind Orte der Begegnung, des Erfahrungsaustauschs und der Bildung. Sie stehen allen Familien offen. Wer gerne in Kontakt mit den Familienstützpunkten treten möchte: Im neuen Flyer sind auch alle Kontaktadressen der sechs Stützpunkte und eine Lagebeschreibung für aufgelistet.