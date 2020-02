Vertrag unterzeichnet European Campus Rottal-Inn kooperiert mit mit russischer Universität

V. re.: Dekan Prof. Abramov der RUDN, Prof. Chaltikyan und Dekan Prof. Steckenbauer vom ECRI bei der Unterzeichnung der Kooperationsverträge in Moskau. Foto: THD/ECRI

Am 8. Februar unterzeichnete die Delegation des European Campus Rottal-Inn (ECRI) in Moskau ein Memorandum und einen Kooperationsvertrag mit der Russischen Universität der Völkerfreundschaft (RUDN) in Moskau. Der Vertrag besiegelt die künftig intensive Zusammenarbeit beider Institutionen im Bereich der Digitalen Gesundheit.