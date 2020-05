Nach Lockdown Das bfz Landshut öffnet wieder

Nach knapp zweimonatiger Zwangspause hat der bfz-Standort Landshut an der Hauptstelle und allen Außenstellen seit Montag seinen Präsenzbetrieb schrittweise wieder aufgenommen.

Landshut. „Auch wenn Hygieneplan und Social Distancing das Gebot der Stunde sind: Wir freuen uns, unseren Kund*innen und Kursteilnehmer*innen wieder persönlich zur Verfügung stehen zu können“, sagt Standortleiterin Ingrid Schmidt: „Entsprechend der Vorgabe der Bundesagentur für Arbeit (BA) starten wir seit dieser Woche zunächst mit abschlussorientierten Angeboten wie ausbildungsbegleitenden Hilfen, Umschulungen oder Teilqualifizierungen.“

Vor Ort gelten die üblich Hygieneregeln: Händedesinfektion, 1,5 Meter Mindestabstand in den Seminarräumen und Mund-Nase-Schutz in den Begegnungsbereichen. Wo möglich würden größere Räumlichkeiten genutzt werden oder Klassen in zwei Gruppen geteilt. Auch sei eine Kombination von digitalem und Präsenzunterricht ins Auge gefasst, so Schmidt.

Mit virtuellen Angeboten habe der bfz-Standort Landshut in den letzten Wochen gute Erfahrungen gemacht. Wo immer möglich, wurde auf digitalen Unterricht umgestellt. Für die rund 150 bayerischen bfz-Standorte sind mittlerweile rund 400.000 eLearning-Kurse eingerichtet. Damit sind 2,5 Millionen Lernstunden online verfügbar. Auf den bfz-Plattformen können zeitgleich rund 30.000 Teilnehmer*innen gleichzeitig geschult werden.

Zum Angebot zählen Online-Qualifizierungen während der Kurzarbeit in Unternehmen, Virtuelle Klassenzimmer auch für Teilnehmer*innen klassischer Bildungsmaßnahmen, Sozialarbeit und individuelle Förderung junger Menschen über das Internet.

„Die Corona-Krise wirkt wie ein ‚Digital-Beschleuniger‘ speziell auf unsere Bildungsbranche. Diese Uhr wird sich nicht mehr zurückdrehen. Unsere Digital-Angebote werden wir daher weiter gezielt ausbauen“, betont die Standortleiterin.

Die Online-Kurse finden sich unter www.bfz.de/online-zuhause/